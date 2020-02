Agropoli – Gelbison: costo del biglietto dimezzato per i tifosi delfini

La nuova dirigenza dell’Agropoli si sta industriando per far sentire un nuovo entusiasmo alla città. Domenica 8 febbraio, in occasione del derby con la Gelbison al ”Guariglia”, il costo del biglietto è stato dimezzato a 5 euro, anzichè i canonici 10. La società utilizzerà l’incasso anche per pagare lo stipendio di alcuni calciatori, dato che ci sono diversi elementi della rosa che non hanno percepito gli emolumenti negli ultimi mesi. Si prevede una notevole presenza dei tifosi presso l’impianto di Contrada Marrota, non solo per l’importanza storica della partita: i supporters delfini, pare, stanno anche lavorando per una scenografia che dovrebbe campeggiare sulla tribuna Palluotto all’ingresso delle squadre in campo. Nella giornata di ieri, intanto, la Questura ha stabilito che, per motivi di ordine pubblico, soltanto cento tagliandi potranno essere a disposizione dei tifosi della Gelbison.