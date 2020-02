Serie D: amichevole con la Salernitana per la Gelbison

Allenamento congiunto tra Salernitana e Gelbison. Domani pomeriggio, con inizio alle ore 15.00, i ragazzi di mr. Luigi Squillante continueranno la preparazione settimanale con una partita amichevole, di prestigio, che li vedrà impegnati in campo con la Salernitana. L’incontro si terrà a al Centro Sportivo Ultimo Minuto di Battipaglia. Una bella occasione per la rosa rossoblu che incontrerà i granata di Ventura in vista del derby di domenica con l’Agropoli.