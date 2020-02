Roccadaspide: un corso di prevenzione e prima difesa

Un corso di prevenzione e prima difesa a Roccadaspide. Il programma affronterà ogni aspetto della sicurezza. L’arma numero uno, quella che permette di evitare l’aggressione, è infatti la prevenzione.

Verranno analizzate con le allieve le varie situazioni di rischio, dati consigli su come comportarsi in auto, in treno, a piedi, ecc… Inoltre, si prendono in considerazione pregi e difetti delle “armi occasionali” e degli strumenti difensivi che si possono avere sempre a disposizione (chiavi, spazzole, penne sfera, pepper-spray). Verrà data grande importanza ai “confini personali” e al linguaggio del corpo. Si allenerà il colpo d’occhio, il riflesso istintivo e la visione periferica.

Il percorso è stato promosso dal Comune di Roccadaspide, ambito sociale piano di Zona S7. Sabato 15 febbraio è prevista la presentazione.



Interverranno il Sindaco Gabriele Iuliano, la delegata alle politiche sociali Francesca Mauro,Responsabile servizi sociali Fulvia Galardo,il Presidente associazione Liberamente donne Elisa Coviello, il Responsabile Tecnico UDS Danilo Salvatori.