Oggi è la giornata mondiale contro il cancro

Si celebra oggi 4 febbraio la giornata mondiale contro il cancro promossa dalla UICC – union for international control e sostenuta dall’ OMS- organizzazione mondiale della sanità.

Gli ultimi dati per la Campania sono allarmanti, prima regione in Italia classifica per il tasso di mortalità dovuta al cancro.

All’Italia invece il primato in Europa per la cura del cancro con una sopravvivenza stimata a 5 anni dalla diagnosi, più alta rispetto agli altri paesi dell’UE.

Prevenzione, alimentazione ed attività fisica regolare sono i migliori nemici della “bestia” che ogni anno fa milioni di vittime.

Per il 20^ anniversario della giornata mondiale contro il cancro il Ministero Della Salute in collaborazione con gli istituti “Regina Elena” e “San Gallicano” ha realizzato un video “il cancro si può battere, facciamolo insieme” sensibilizzando la popolazione alla prevenzione. Una diagnosi precoce accorcia i tempi di guarigione e allunga la vita.