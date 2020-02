Laurino: richiesta di installazione per uno Sportello ATM

LAURINO. L’amministrazione comunale di Laurino, con a capo il sindaco Romano Gregorio chiede alla Società Poste Italiane SpA, di voler installare un adeguato sportello ATM POSTMAT presso l’Ufficio postale del territorio comunale.

Lo scopo è di sopperire alle esigenze della collettività, garantendo un servizio di prelievo contanti.

L’attivazione del servizio ènecessario, anche in vista della concomitante disattivazione dellosportello bancario del paese. Anche la politica di espansionecomunicata da Poste Spa prevede l’attivazione all’interno degliUffici Postali di un postamat in grado di assolvere alle esigenze diprelievo della clientela, con indubbi vantaggi in termini disicurezza ed accessibilità.

Lo Sportello ATM è disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 e consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.