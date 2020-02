Agropoli: oltraggio a pubblico ufficiale, consigliere rischia processo

AGROPOLI. Avviso di conclusione indagine per il consigliere comunale Gisella Botticchio, accusata di oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti per i quali l’esponente della Lega rischia il processo risalgono al 16 agosto dello scorso anno. Durante dei controlli da parte dei vigili urbani di Agropoli all’interno di un locale sito nei pressi del porto turistico emersero delle irregolarità relativamente alle emissioni sonore.

La musica ad alto volume, infatti, rischiava di determinare disturbo al riposo dei residenti. In quell’occasione il consigliere Botticchio, trovandosi presente durante il sopralluogo dei vigili urbani, avrebbe posto in essere atteggiamenti tali da configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. In particolar modo di sarebbe rivolta con toni inadeguati agli agenti che stavano esercitando le loro funzioni.

Per questo fu presentata querela ai carabinieri della compagnia di Agropoli. Concluse le indagini dei militari il Gip dovrà decidere se rinviarla a giudizio insieme ad un’altra persona e al gestore dell’attività. Quest’ultimo è accusato di aver violato l’articolo 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e 681 (Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) del codice penale. La terza persona coinvolta dovrà rispondere in concorso con il consigliere Botticchio di oltraggio a pubblico ufficiale.