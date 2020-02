Agropoli, la Lega sul caso Botticchio: dispiaciuti ma si chiarirà tutto

In merito alla vicenda che in queste ore ha colpito la consigliera Gisella Botticchio la Lega di Salerno interviene tramite il commissario per Agropoli Tiziano Sica precisa. “Siamo molto dispiaciuti per quanto successo. Siamo convinti che quanto prima tutto verrà chiarito nelle sedi opportune anche se la consigliera Botticchio ha già chiarito pubblicamente la sua posizione in merito”.

“Ci preme comunque far presente che la consigliera ha solo sollevato e si è fatta portavoce di una problematica molto sentita dalla popolazione locale e siamo sicuri che come tale verrà considerata e non certo diversamente – prosegue Sica – così come confidiamo e ne siamo certi, che non si tratti di un atto di prevaricazione nei confronti dell’opposizione ed in particolar modo di un consigliere della LEGA che più volte ha dimostrato di essere un’anima critica all’interno del Consiglio Comunale di Agropoli”.



“Pertanto contiamo sul buon senso delle parti perché si addivenga ad un cordiale chiarimento”, conclude.