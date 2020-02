Ad Agropoli la presentazione del libro “La distanza del tempo” di Paolo Passaro

E’ in programma sabato 8 febbraio alle ore 17.00, presso la Sala dei Francesi del Castello Angioino Aragonese di Agropoli, la presentazione del libro “La distanza del tempo” dell’autore agropolese Paolo Passaro. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Adamo Coppola e del consigliere delegato alla Cultura, Francesco Crispino, dialogherà con l’autore il prof. Angelo Mantione; le letture saranno affidate a Giovanna Mastrogiovanni mentre l’accompagnamento musicale sarà di Luca Tortorella.

Un libro di poesie in cui l’autore si ispira a fuoco,​ aria,​ acqua,​ terra, elementi naturali da cui trae origine ogni sostanza di cui è composta la materia.​

«In un istante determinato della mia vita – evidenzia l’autore nella prefazione del libro – ho avvertito in maniera prepotente l’urgenza di comunicare le storie che sentivo affollarsi dentro di me. Molte nate d’impeto quasi forsennato, altre in maniera più compassata, ma tutte mi imponevano di fissare sul meraviglioso candore del foglio i tratti delle loro possibili esistenze. Mondi ed esperienze reali e verosimili scandagliati nella direzione, il verso appunto, della ricerca: di me, di una corrispondenza, del senso vero ed ultimo del mio esserci».