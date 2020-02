Vandali a Gioi, divelta fioriera in pieno centro

Vandali in azione a Gioi. Probabilmente una ragazzata che deturpa però il centro cittadino. Accade in piazza Maio, davanti al municipio. Le foto pubblicate sui social hanno provocato rabbia e indignazione. “La cosa pubblica va difesa e non deturpata” dice un cittadino.

Il fatto è accaduto nottetempo. Qualcuno ha completamente divelto la fioriera in pietra, facendo anche un notevole sforzo visto il peso.

Purtroppo casi simili accadono sovente sul territorio. Spesso a compierli sono ragazzi che pensano di divertirsi distruggendo il patrimonio pubblico. Questa mattina la fioriera è stata risistemata.