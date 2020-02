Policastro, raccolti alimenti per famiglie in difficoltà

Si è svolta a Policastro Bussentino, in località Parco degli Olivi, la raccolta alimentare di Solidarietà Nazionale in favore delle famiglie in difficoltà. “Continuano serratamente le attività di Solidarietà Nazionale in provincia di Salerno – fanno sapere i militanti promotori dell’iniziativa – allo scopo di aiutare gli italiani in difficoltà.

“Il numero delle raccolte sta aumentando esponenzialmente, così come le famiglie che aiutiamo settimanalmente – proseguono – Ringraziamo, per la disponibilità dimostrata, la direzione supermercato Sigma che gentilmente ci ha accolto nei propri locali, dando anche un contributo alla raccolta”.

Poi concludono ringraziando i cittadini che”si sono dimostrati molto solidali e disponibile nell’aiutare i connazionali bisognosi”.