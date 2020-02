Elezioni regionali: attivisti 5 Stelle dicono “no” ad accordo con De Luca

Il Movimento 5 Stelle dice no all’accordo con De Luca. All’assemblea degli attivisti si è registrato un secco dissenso all’ipotesi di un patto in vista delle elezioni regionali. Molti sono risultati contrari anche al voto on line, altri aprono ad un accordo col Pd ma solo se non ci sarà De Luca.

Tra coloro che maggiormente si sono mostrati critici il consigliere regionale Valeria Ciarambino, mentre il presidente della Camera, Roberto Fico, ha aperto qualche spiraglio ad un accordo con i Dem e il centro sinistra che al momento, però, non hanno ancora ufficializzato la candidatura di De Luca.

Neanche il centro-destra sembra essere così certo del suo candidato. Forza Italia ha blindato Stefano Caldoro ma la Lega non pare tanto convinta. Il partito del premier Salvini, infatti, vorrebbe indicare un suo nome. Si parla di Aurelio Tommasetti, ex rettore dell’Università di Salerno ma anche di Gennaro Sangiuliano, giornalista.