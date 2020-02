Chiusura PalaZingaro, gruppo Salesi chiede chiarimenti

Dopo la notizia dell’ordinanza sindacale con la quale, in data odierna,è stata disposta la chiusura del palazzetto dello sport comunale “PalaZingaro” per motivi di “sicurezza ed incolumità pubblica” (leggi qui), il gruppo Salesi chiede chiarimenti. Il gruppo di minoranza, infatti, ricorda che “la stessa struttura è stata chiusa per molti mesi, proprio al fine di realizzare lavori di ristrutturazione ed adeguamento, con la riapertura al pubblico il 20 ottobre 2018”.

È passato poco più di un anno di qui la richiesta “di avere copia del verbale di sopralluogo effettuato presso la struttura sportiva da parte dei Carabinieri del Comando Stazione di Sala Consilina, nonché dei funzionari U.O.S.D. dell’ASL Salerno Distretto di Sala Consilina; di avere copia di tutta la documentazione relativa ai recentissimi lavori di ristrutturazione ed adeguamento della medesima struttura, nonché di quella relativa al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la riapertura dell’impianto sportivo”.

La richiesta è firmata dai consiglieri Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino.