Agropoli: niente pulizia al liceo, stop alle attività pomeridiane

AGROPOLI. Impossibile provvedere all’attività di pulizia e vigilanza della scuola: stop alle attività pomeridiane. Accade all’istituto “Alfonso Gatto” di Agropoli. A renderlo noto è la dirigente Anna Vassallo. “Tenuto conto dell’impossibilità di organizzare le attività di pulizia e vigilanza, a causa delle problematicità relative ai servizi di internalizzazione – fa sapere – sono sospesi tutti i progetti didattici programmati e previsti in orari pomeridiani”.

Il provvedimento vale per questa settimana, dal 3 all’8 febbraio, anche se le date sono al momento solo approssimative. “Sono da ritenersi interrotte tutte le iniziative programmate nelle ore pomeridiane di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato”, fa sapere la dirigente Anna Vassallo. L’unica eccezione è fatta per il collegio docenti in programma il 6 febbraio alle 16.30.

Vista la criticità i docenti avranno il compito di verificare che all’ultima ora, all’uscita della loro classe, gli studenti lascino la loro aula ordinata e pulita.