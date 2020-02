Vallo della Lucania, nuova campagna per la raccolta rifiuti

Il Sindaco di Vallo della Lucania ha reso moto che, martedì 4 febbraio 2020, con inizio alle ore 11:00, nella Sala Consiliare di Vallo della Lucania, in via E. Nicodemo (1° piano del Palazzo della Cultura – ex Convento dei Domenicani), si terrà una Conferenza Stampa di presentazione della nuova Campagna di raccolta differenziata.

Sarà l’occasione per illustrare le modifiche sostanziali al sistema ed al calendario di raccolta.

Le nuove regole saranno efficaci a partire dal 1° marzo 2020.