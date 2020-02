Sapri, studenti del Pisacane protagonisti a Sanremo

Il Cilento protagonista negli appuntamenti collaterali della 70^ edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, infatti, diverse le realtà del nostro territorio presenti nella località ligure. Tra queste ci siranno gli alunni del Liceo Musicale Carlo Pisacane di Sapri, accompagnati dal Professore Antonio Marotta.

I giovani musicisti si esibiranno per l’inaugurazione di Casa Sanremo, una manifestazione collaterale al festival dove

si sviluppano tutta una serie di iniziative che offriranno anche esperienze e percorsi importanti per la crescita degli allievi e per il continuo arricchimento professionale “sul campo” dei docenti.

Lo scorso anni gli studenti di Sapri si segnalarono per un flash mob organizzato per le strade di Sanremo. I giovani raccolsero le simpatie dei tanti presenti per le strade di Sanremo interpretando “Everybody needs Somebody” dei Blues Brothers. Sempre a Casa Sanremo si esibirono anche in un concerto.

Tra le scuole del Cilento protagoniste a Casa Sanremo anche l’Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, pronti a deliziare il pubblico con le loro creazioni culinarie.