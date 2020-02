Rofrano: maltempo e dissesti, Comune interviene

Il Comune di Rofrano dà il via ad interventi di manutenzione ordinaria per il miglioramento della viabilità delle strade comunali. L’obiettivo è di tutelare e garantire la sicurezza della circolazione a tutti i cittadini del territorio.

A seguito di recenti sopralluoghi, presso la strada rurale Tempa delle Forche, è stato rilevato in diversi tratti il dissesto del manto stradale in misto cementato, avvallamenti e solchi causati dal ruscellamento delle abbondanti piogge del mese scorso per la mancata pulizia delle cunette in terra, che se non ripristinate e pulite, possono arrecare seri danni alla circolazione dei veicoli agricoli e non, e di conseguenza inconvenienti alla sicurezza stradale.

Per questo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Cammarano, ha deciso di effettuare interventi con urgenza e tempestività, finanziando i lavori con i fondi comunali da prendere dal bilancio dell’esercizio finanziario 2020.