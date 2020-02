Promozione gruppo D: vittorie per Virtus Cilento e Calpazio

Nel week-end appena passato si è giocato, nel gruppo D di Promozione campano, il turno numero 20, il quinto del girone di ritorno.

Successi, nel gruppo D, per le prime due della classe di Promozione

Ben sette gli anticipi del sabato. Successi per le due battistrada Virtus Cilento e Calpazio, che la prossima settimana si scontreranno al “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo. La Virtus supera per 2-0 il Centro Storico Salerno, con una rete per tempo: Sene, al 18′, e Guido Esposito, al 9′ della ripresa, fanno salire a 52 punti la formazione del tecnico Castiello. Tiene la corsa virtussina, battendo per 2-1 il Giffoni Sei Casali, la Calpazio. I capaccesi, avanti con Genovese al quarto d’ora, vengono raggiunti al 7 della ripresa da Maio, ma nell’extra time è Marrocco, su rigore, a portare a 47 le lunghezze in graduatoria dei ragazzi di mr. Marino.

Sconfitte per la terza e la quarta in classifica

Il Salernum Baronissi, sotto alla mezzora per una sfortunata autorete di Bucciero, non riesce a recuperare il proprio match. La formazione del tecnico Calabrese, terza,, esce, cosi, sconfitta di misura, per 1-0, dal campo del San Marzano, quinta forza della classe. Non va meglio allo Sporting Pontecagnano, quarto, che cede per 2-0 ai colpi del San Vito Positano. Sono Lauro, al 10′ del primo tempo, e Marino, a dieci dalla fine, a decidere la sfida in favore dei costieri.

Le altre sfide

Nelle zone basse colpo in trasferta della Rocchese, che supera per 3-1 il Coperchia. Tarallo, ad inizio gara, Cappuccio e Di Sanza, nella ripresa, vanificano la rete locale, giunta in avvio della seconda frazione, con Adduono. Una Sarnese sempre temibile tra le mura amiche piega, per 4-1, la Temeraria San Mango. Per i locali vanno a segno Jadama, doppietta, Guadagno e Ferrara, mentre è di Scudiero, su rigore, la marcatura ospite. Vittoria di misura, invece, per la Giffonese sulla Sanseverinese, per 1-0, grazie ad un rigore di Incitti, siglato poco dopo la mezzora.

Una sola gara alla domenica

Un solo match in programma, infine, di domenica: ovvero Herajon-Real Palomonte. Sono gli ospiti a vincere grazie a Curcio, a 5 dal termine. Nel 2-1 finale Bationo, al 10′, per il Palomonte e Del Prete, al 69′, per l’Herajon

Promozione: ultimo turno

Giffonese vs Sanseverinese 1-0 Giffoni Sei Casali vs Calpazio 1-2 Virtus Cilento vs Centro Storico Salerno 2-0 Coperchia vs Rocchese 1-3 San Marzano vs Salernum Baronissi 1-0 Sarnese vs Temeraria San Mango 4-1 San Vito Positano vs Sporting Pontecagnano 2-0 Herajon vs Real Palomonte 1-2

Classifica Promozione Gruppo D