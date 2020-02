Oroscopo: Cancro, in amore continuate a fare errori

Ariete – Avrete la possibilità di illustrare ad un superiore una vostra brillante idee, ma non esagerate con le richieste. Successi in amore.

Toro – Nella professione dovrete superare ostacoli di ogni tipo, ma la vostra ambizione vi darà la forza. Tira e molla con il partner.

Gemelli – Il vostro senso pratico, unito al fiuto quasi infallibile, vi farà uscire dall’emergenza negli affari. Un incontro cambierà il corso degli affetti.

Cancro – Frenate l’impulsività se non volete compromettere i risultati raggiunti finora nel lavoro. In amore continuate a fare errori, avreste dovuto imparare la lezione.

Leone – Nel lavoro dovrete aspettare ancora un po’ che arrivi una buona occasione. Ma non arrendetevi. In amore dovrete cambiare tattica.

Vergine – Nella professione la strada è già tracciata: non resta che seguirla senza fare deviazioni. In serata un incontro amoroso potrebbe ‘rivoluzionarvi’ la vita.

Bilancia – Essere ottimisti va bene, ma essere incoscienti nella professione costituisce un grosso rischio. Mettete alla prova i sentimenti del partner.

Scorpione – Non vi sentite realizzati professionalmente: invece di continuare a deprimervi è necessario aguzzare l’ingegno. In amore il quadro è ancora confuso, fate chiarezza.

Sagittario – L’esperienza acquista vi aiuterà ad individuare la strategia vincente nel lavoro. I frutti arriveranno. Troppe bugie compromettono un amore.

Capricorno – Guardate con maggiore fiducia al vostro futuro: grazie all’esperienza nel lavoro avrete grandi successi. Difficile relazione sentimentale.

Acquario – Non affrettate i passi: lasciate che il tempo lavori per voi spianandovi la strada per il successo. Un appuntamento stimolante in serata.

Pesci – Presto avrete le conferme concrete che nella professione avete visto giusto: continuate così. In amore procedete in modo altalenante, alla cieca.