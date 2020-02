Castellabate: il 23 e 25 Febbraio va in scena il Carnevale in piazza

Fervono i preparativi per il carnevale di Castellabate. Sfilate di maschere e carri allegorici, colori, musica e intrattenimento allieteranno le vie del comune in un doppio appuntamento da non perdere.

Si parte domenica 23 Febbraio a San Marco di Castellabate con il tema “Warner Bros, dai grandi classici animati ai grandi successi cinematografici“, ideato dall’associazione “Vivi San Marco”. Il raduno è fissato alle ore 14:30 presso località “Torretta” e seguirà fino alla “Piazza Comunale”.

Martedì 25 Febbraio invece, per la 2°edizione del “Carnevale Insieme” la festa si sposterà a Santa Maria di Castellabate dove la sfilata prenderà vita intorno alle 15:30 da “Piazza Punta dell’Inferno” per poi prolungarsi fino a “Piazza Lucia” con intrattenimento musicale e tanti giochi messi in piedi dal grande lavoro svolto dalle associazioni “Punta Tresino” e “Ricreiamoci”.

Ad accompagnare le due giornate vi saranno anche le scuole di danza del paese che animeranno il clima con i loro spettacoli.

Un grande plauso va ai tanti ragazzi delle associazioni che da giorni stanno lavorando costantemente alla buona riuscita dell’ evento, con la realizzazione dei carri allegorici e alla cura dei minimi dettagli che comporranno questa festa.

“Date spazio alla creatività, mascheratevi e scendete a fare festa con noi” è il motto degli organizzatori che ringraziano sentitamente anche il Comune di Castellabate per la collaborazione. L’invito dunque, è rivolto a tutta la popolazione, piccoli e grandi, al fine di colorare di gioia e spensieratezza queste giornate.