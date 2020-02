Ad Ascea un corso sulla gestione manageriale dell’impresa agricola

La società CSM Service Soc. Coop. Sociale a Mutualità Prevalente, in collaborazione con il Comune di Ascea hanno organizzato il corso in “Gestione manageriale dell’impresa agricola” a valere sulla misura del PSR Campania 2014/2020 – Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Tipologia di intervento 1.1.1. Il corso ha una durata di 100 ore divise tra teoria e pratica e consiste in azioni formative volte a favorire l’acquisizione e il potenziamento delle competenze dei giovani agricoltori nell’ambito del sistema di gestione manageriale dell’azienda agricola e forestale. Il corso avrà inizio nel mese di febbraio 2020 e si terrà presso il Palazzo​ de​ Dominicis​ -​ Ricci ad Ascea Capoluogo.

I destinatari sono: giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta,​ beneficiari dell’aiuto di cui alle Misure 06 e 04 TI 6.1.1, 4.1.2 del PSR Campania 2014/2020,​ inseriti nelle graduatorie definitive (prioritariamente)​ e imprenditori agricoli di età compresa tra 18-40 anni.

“La formazione nella gestione manageriale dell’impresa agricola -afferma il Sindaco di Ascea Pietro D’Angiolillo-​ è un passo indispensabile per avvicinare​ i giovani al mondo dell’agricoltura​ in modo concreto e​ preparati alle sfide del settore. L’agricoltura e il turismo sono settori di importanza strategica per il nostro territorio​ e per lo sviluppo​ sostenibile dello stesso, gli unici capaci di alzare immediatamente il livello occupazionale​ e permettere ai giovani di rimanere nella nostra terra​ con un reddito adeguato, raccogliendo il testimone dei saperi delle generazioni precedenti​ e conservando il comune sentire di un mondo contadino che con i piedi nel passato è capace di guardare con fiducia verso il futuro