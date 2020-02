Sanità, De Luca: 1miliardo e 80milioni per edilizia scolastica

“Usciti dal commissariamento della Sanita’, abbiamo avuto la possibilita’ di utilizzare, da subito, 1miliardo e 80 milioni di euro per l’edilizia ospedaliera”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso del suo intervento a un convegno sul tema dei controlli antisismici. “Entro quest’anno – ha affermato – dobbiamo impostare il lavoro e siamo tutti chiamati a dare una mano per i progetti esecutivi altrimenti non ce la faremo”.

“Dobbiamo realizzare un nuovo ospedale a Giugliano per 64 milioni – ha aggiunto – 100 milioni sono destinati agli Incurabili, ci saranno nuovi padiglioni a Benevento e Avellino, al Cardarelli e al Pascale”.

“Sara’ realizzato l’Ospedale unico della penisola sorrentina per il quale abbiamo appena fatto la gara per il gruppo di progettazione – ha concluso – e provvedere a una totale delocalizzazione del Ruggi d’Aragona, in una area pianeggiante, a un chilometro da dove e’ ora, verso la litoranea”.