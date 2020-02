Il Prefetto di Salerno in visita a Centola

Dopo Aquara, Pollica e San Mauro Cilento, il Prefetto di Salerno Francesco Russo farà visita anche a Centola. L’appuntamento è fissato per il prossimo mercoledì 5 febbraio. Il Prefetto sarà al municipio alle ore 10, ricevuto dai rappresentanti delle istituzioni locali, con a capo il sindaco Carmelo Stanziola e dai bambini delle scuole del paese.

Il Prefetto Francesco Russo fin dal suo insegnamento ha reso nota la sua intenzione di conoscere da vicino il territorio in cui opera e incontrare gli amministratori locali. «E’ stato uno dei primi obiettivi sin da quando sono arrivato: incontrare voi amministratori, venire nei territori per capire quali sono i problemi e affrontarli», aveva detto in occasione della sua visita a Pollica, cui è seguita quella nel Comune di Aquara.

In tutti questi comuni Russo si è soffermato con gli amministratori locali ascoltando le loro istanze e provando ad individuare le soluzioni alle criticità segnalate. Non ha mancato di dedicare del tempo ai più piccoli che facevano parte del comitato di accoglienza.