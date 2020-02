Agropoli, tentata rapina in via Salvo D’Acquisto

Tentata rapina in una attività commerciale di via Salvo D’Acquisto, ad Agropoli. È successo questa mattina intorno alle 10. Un giovane, stando alle prime ricostruzioni, è entrato all’interno di una attività commerciale impugnando una pistola giocattolo. Il colpo non è andato a termine perché il ragazzo è stato fermato e immobilizzato.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli che lo hanno preso in consegna.

Da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Pare che a fermarlo sia stato il proprietario stesso che lo ha trattenuto fino all’arrivo dei militari. Il rapinatore sarebbe un un italiano.