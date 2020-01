Serie D: Agropoli, si avvicina l’ingresso della nuova società

Segnali di schiarita, in ottica cambio societario, in casa Agropoli. Dopo le riunioni degli ultimi giorni, come si legge in una nota diffusa dal “Collettivo tifosi agropolesi”, il team cilentano si recherà regolarmente a Santa Maria Capua Vetere, dove è attesa per la prossima trasferta contro il Gladiator.

Le spese verranno sostenute dal nuovo presidente, che verrà svelato solo dopo l’insediamento ufficiale della nuova società. Al fianco della squadra saranno presenti Angelo Migliaro e Gianfranco Voria, oltre ad Antonello Cammarota, punto di riferimento del “Collettivo tifosi agropolesi”.

Non sarà presente, invece, Sergio Leone, segretario dimissionario. Nella prossima settimana ci saranno nuovi incontri, con imprenditori locali ed amministrazione comunale, per stilare il nuovo organigramma societario.