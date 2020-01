Serie B: la Salernitana attesa dalla capolista Benevento

E’ previsto per domenica sera, alle ore 21.00, l’attesissimo derby tra la capolista Benevento e la Salernitana, formazione a tre punti dalla seconda piazza. Nel turno valevole per la giornata numero 22, della cadetteria, si sfidano, allo stadio “Vigorito”, i sanniti forti di nove vittorie e due pari in casa, e i salernitani, reduci da tre successi negli ultimi quattro match disputati in stagione.

Entrambi i team arrivano a questa sfida dopo un successo per 2-1: il Benevento ha superato in trasferta il Cittadella, mentre la Salernitana, in casa, il Cosenza. Nell’ultima gara interna i giallorossi hanno pareggiato con il Pisa, per 1-1, mentre i granata hanno superato, nel più recente match lontano dallo stadio “Arechi”, il Pescara per 1-2.

I ragazzi di Pippo Inzaghi hanno subito appena tre reti al “Vigorito”, mentre gli uomini di Ventura hanno sempre segnato nelle ultime 4 trasferte. La gara, la terza con la sperimentazione del VAR anche in Serie B, è stata affidata alla direzione del sig. Lorenzo Illuzzi della sezione arbitrale di Molfetta.

Le probabili formazioni di Benevento – Salernitana

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Caldirola, Letizia, Schiattarella; Hetemaj, Viola, Kragl; Improta, Coda, Sau. Allenatore: Inzaghi F.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszinsky; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Dzcizek, Kiyine; Djuric, Gondo. Allenatore: Ventura