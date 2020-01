Inverno assente, temperature primaverili in arrivo, ma…

Continua a latitare l’inverno, non solo in Italia ma in gran parte dell’Europa. Nei prossimi giorni la situazione resterà invariata e anzi avremo un ulteriore rinforzo dell’alta pressione con clima ancora più mite. L’inizio della settimana sembrerà di essere in primavera con 20 gradi diffusi, anche 25 al Nord. Ma attenzione perché pare che subito dopo, nel giro di meno di 48 ore, possa arrivare aria molto fredda con uno sbalzo termico di ben 20 gradi!

Ma intanto ecco le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel prossimo week end.

SABATO: cielo poco nuvoloso o velato. Temperature stazionarie, piacevoli di giorno e fredde di notte.

DOMENICA: tempo stabile con solo qualche velatura. Temperature in aumento e oltre la media stagionale. Mite di giorno.