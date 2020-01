GranAmore: a Trentinara l’evento che celebra l’amore

TRENTINARA. A girarlo oggi, Luigi Comencini avrebbe scelto sicuramente il borgo di Trentinara per il suo Pane, amore e fantasia; Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida, poi, li avremmo davvero ben visti sulla “Terrazza del Cilento” in qualità di testimonial d’eccezione per l’evento GranAmore. Si tratta dell’appuntamento che animerà in maniera originale il piccolo centro cilentano nei giorni della festa degli innamorati.

GranAmore: l’iniziativa

Dopo il successo del cartello Kiss Please – che invita a baciarsi sotto la statua degli amanti Saul e Isabella – il sindaco Rosario Carione e la sua squadra continuano ad adoperarsi perché Trentinara si confermi il paese dell’amore. Una via dedicata al sentimento per eccellenza e la magnifica vista dal belvedere certamente sono un buon punto di partenza in questo senso, ma dal 14 al 16 febbraio Trentinara risplenderà di luminarie a tema alle quali faranno da cornice fiori e musica. Trentinara, però, è anche il paese di una apprezzatissima Festa del Pane che si svolge ad agosto ed ecco allora il nome “GranAmore”, ulteriore omaggio all’amore e alla dedizione necessari a coltivare il grano, quello antico dal profumo buono.

L’evento sarà quindi la celebrazione dell’amore inteso e declinato in tutte le sue forme, non da ultima quella che si esplicita attraverso l’attaccamento alla propria terra, alle tradizioni e ad una fiera identità.

Tutti coloro che vorranno, potranno farsi interpreti della propria idea di amore partecipando al concorso fotografico “Sei il mio GranAmore” organizzato per l’occasione. Dal 12 gennaio scorso, infatti, è possibile seguire su Instagram @granamore.trentinara e condividere i propri scatti taggando la pagina e utilizzando gli hashtag #granAmore e #trentinara.

Le foto dovranno essere scattate obbligatoriamente nel comune di Trentinara e riportare uno degli elementi-simbolo (Via dell’Amore, monumento di Saul e Isabella, cartello Kiss Please….), ognuno potrà però interpretare liberamente la tematica del contest. La partecipazione è aperta fino al 2 febbraio, successivamente una giuria composta da un esperto d’arte, un fotografo e un giornalista decreterà i tre scatti vincitori.

Il primo classificato si aggiudicherà un soggiorno per due persone a Trentinara completo di cena, pernottamento e colazione.

Il pane e l’amore, dunque, non mancano davvero; la fantasia farà la differenza negli scatti degli innamorati.