Fondovalle Calore: ripresa dei lavori a metà febbraio

FONDOVALLE CALORE. Riprenderanno a metà febbraio i lavori per il completamento del I lotto della Costruenda Fondovalle. Questa mattina c è stato il sopralluogo dei tecnici provinciali e la ditta esecutrice dei lavori. Il fermo momentaneo dei lavori, lo scorso 10 gennaio, era stato deciso per mancati decreti di esproprio terreni che sono stati ampiamente risolti.

Il 95% dei lavori è stato già portato a termine.

“Un ringraziamento va anche al sindaco di Castelcivita, Antonio Forziati che ha contribuito a superare le difficoltà tecniche degli espropri ” ha detto il dirigente provinciale Domenico Ranesi.