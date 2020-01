Donazioni di sangue: protagonisti anche i militari di Persano

Si è appena concluso presso la Caserma “Ronga” di Persano, sede del Reggimento Logistico “Garibaldi”, l’incontro tra i Comandanti delle Unità presenti nel Comprensorio militare e il Direttore del centro trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dott. Ferdinando Annarumma. L’incontro ha avuto il fine di rinnovare il protocollo di intesa siglato nel 2015 tra l’Esercito e la struttura ospedaliera; nell’occasione sono state illustrate, da parte del Direttore, le varie proposte atte a rafforzare la collaborazione già sinergica e virtuosa tra le due istituzioni.

Grazie alla presenza periodica dell’autoemoteca dell’Azienda Ospedaliera all’interno della Caserma Ronga è stato possibile raccogliere ingenti quantitativi di sangue utili al centro trasfusionale per soddisfare le esigenze sia ordinarie che straordinarie dei vari reparti, ma anche di permettere al contempo un tangibile contenimento della spesa da parte del Reggimento per tutte le attività afferenti l’idoneità annuale al servizio militare incondizionato del personale.

Tali donazioni in aggiunta a quelle fatte dai militari, che volontariamente si recano abitualmente presso l’ospedale per compiere in autonomia il nobile gesto, sono state determinanti per l’Azienda Sanitaria riducendo sensibilmente i periodi di “emergenza sangue”. Condivisa con entusiasmo e consapevolezza da parte di tutto il personale, l’attività di emodonazione, oltre ad essere un atto volontario di grande generosità rappresenta un’ulteriore conferma della costante presenza dell’Esercito sul territorio di cui è ormai parte integrante.