Dalla Regione fondi per il progetto “Agricoltura Innovativa e Resiliente”

Dalla Regione Campania via libera progetto “Ag.I.Re” Agricoltura Innovativa e Resilente, promosso dalla Comunità Montana Vallo di Diano, nell’ambito della più ampia progettazione relativa alla Strategia delle Aree Interne.

La proposta dell’Ente montano ha ottenuto 83 punti nella graduatoria del PSR 2014-2020 della Regione Campania. Valutati positivamente il numero dei tanti soggetti (pubblici e privati)coinvolti e l’aggregazione di imprese agricole per la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti oltre alla rispondenza dei requisiti del bando.

Il progetto previste attività di coordinamento sulla zona interessata e azioni di scouting con le aziende per verificare la fattibilità dell’applicazione delle soluzioni individuate. Inoltre dovrà essere redatto un progetto per la messa a sistema di un consorzio tra imprese per la filiera cerealicola basata sui grani antichi. In programma, infine, azioni di rete per lo sviluppo della filiera della Dieta Mediterranea con interventi di divulgazione e formazione.