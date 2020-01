A Casal Velino la mostra “La festa ‘LLa Zita”

L’aula consiliare del Comune di Casal Velino Capoluogo, in occasione della festa patronale di San Biagio, sarà il luogo di esposizione di una mostra documentaristica fotografica. La tematica scelta per l’occasione si concentrerà sulla maestosità del matrimonio in una diversa epoca, e avrà il seguente titolo: La festa ‘LLa Zita cortei nuziali a “Casalicchio e a la Marina” negli anni ‘40 – ’60.

In quegli anni il matrimonio era preceduto da un rito preparatorio di lunga durata e i festeggiamenti si perpetravano anche nei giorni successivi. Nel fatidico giorno del sì lo sposo si recava a casa della sposa, seguito da tutti gli abitanti del paese, per portarla con se in chiesa. Il tutto avvolto in un’atmosfera festiva e gioiosa.

La raccolta delle foto rappresenta la testimonianza dello spirito emotivo e della vicinanza del popolo. Inoltre, è la chiara dimostrazione di un centro storico rurale antico, oltre che prezioso. Ma il dato più rilevante che è venuto fuori attraverso la scoperta di alcune foto è il valore attribuito al Santo, che durante la celebrazione del rito, veniva collocato al centro dell’altare.

A San Biagio viene attribuito il miracolo del salvataggio di un bambino che stava per soffocare dopo aver ingerito una lisca di pesce. I festeggiamenti effettivi in onore del Santo si svolgeranno il giorno 3 e saranno presieduti dalla Santa Messa e dalla processione. Al termine della funzione il prete compirà, come da tradizione, una benedizione della gola con l’olio benedetto.

La mostra ha un ingresso libero e sarà possibile visitarla l’1 (solo di pomeriggio) il 2 e il 3 Febbraio 2020.