Vallo di Diano, elenchi telefonici fantasma: non consegnati ma addebitati

In questi giorni, a chi ha un telefono fisso con contratto TIM, è arrivata o arriverà la bolletta del mese di dicembre 2019, nella parte posteriore troverete nella sezione “Altri importi” un addebito di 3,90 euro per “corrispettivo annuo consegna elenchi telefonici”.

Ci sta che qualcuno di voi sia tra i fortunati che ha ricevuto l’elenco telefonico, ma nella stragrande maggioranza dei casi la consegna non avviene da diversi anni anche se puntualmente viene addebitata in bolletta.

Quello che potete fare è chiamare il 187 chiedendo il rimborso nella prossima fattura dell’importo addebitato per la consegna mai avvenuta e contestualmente comunicare di non voler più ricevere in futuro l’elenco telefonic