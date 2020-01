Serie B: centrocampista “spagnolo” per la Salernitana

Era nell’aria da diverse ore ormai, ora è tutto ufficiale. Leonardo Capezzi è un nuovo calciatore della Salernitana. Il centrocampista, scuola Fiorentina, ha maturato esperienze con le maglie di Varese e Crotone in Serie B, nelle stagioni 2014-2015 e 2015-2016.

Poi è arrivata, per Capezzi, la massima serie, prima a Crotone, per passare poi con Sampdoria ed Empoli. Capezzi, che arriva dall’Albacete, ha collezionato, inoltre, tre presenze con la maglia della nostra Under 21. Questa la nota del club granata che annuncia l’arrivo di Capezzi:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Albacete per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’95 Leonardo Capezzi.