Roscigno: assistenza agli anziani? Ci pensano i giovani

ROSCIGNO. «Purtroppo il nostro tempo e la nostra società non si sono ancora fatti carico abbastanza di questo grande problema della non autosufficienza degli anziani, che è uno degli aspetti più malinconici della vita dell’uomo». Parte da questa constatazione del sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che il Comune ha attivato un nuovo servizio dedicato proprio agli anziani che hanno problemi di mobilità.

Ciò sarà possibile grazie ai giovani del servizio civile che operano sul territorio. Saranno loro, in collaborazione con il Comune, i protagonisti di programmi di piccola assistenza domiciliare gratuita per gli anziani. I ragazzi volontari, infatti, saranno disponibili per il ritiro di medicine e ricette mediche, per la prenotazione di visite o curo di pratiche, per il disbrigo di pratiche ed altre esigenze che possono presentarsi.

Come garantire il servizio? Dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 13) è possibile contattare un numero di telefono (08281997697) e chiedere l’ausilio dei ragazzi del servizio civile.