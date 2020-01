Roccagloriosa, La Rocca delle Arti in mostra a Padova

Dal

31 gennaio al 2 febbraio la manifestazioneparteciperà a, la fiera dedicata al turismo esperienziale di. La rassegna punta a colpire ed emozionare il viaggiatore e vuole presentare e promuovere il turismo in tutti i suoi aspetti, un’occasione di promozione e visibilità unica per la manifestazione che quest’anno giunge all’undicesima edizione.è un’importante vetrina per le aziende che costruiscono la propria offerta intorno a ciò che i viaggiatori non si aspettano e non possono vivere in altri luoghi, ma solo e soltanto lì.

La manifestazione La Rocca delle Arti per quest’anno in programma nei giorni 20-21-22 Agosto 2020, ha come palcoscenico naturale il paese di Roccagloriosa (SA) con i suoi vicoli caratteristici di epoca medioevale, lungo i quali si snodano percorsi culturali, artistici ed enogastronomici. Attualmente è organizzata dall’omonima Associazione di promozione sociale, fondata con l’obiettivo di favorire la diffusione e la promozione della cultura, dell’arte e dell’intero territorio in cui opera in un clima di condivisione, gioia e di scambio.

Per tre giorni la Roca delle Arti sarà in mostra a Padova, presso lo stand di Rete Destinazione Sud, i visitatori potranno conoscere la manifestazione, visionare i contenuti attraverso i dépliant e i video dello spettacolo a cielo aperto che porta in scena Arte, Storia, Archeologia, Musica, Artisti di strada, Vecchi Mestieri, Laboratori, Teatro di Strada, quelli che sono, da oltre dieci anni, attrattori di un target di persone molto ampio, una rassegna che esalta la bellezza naturale del paesino cilentano.