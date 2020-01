Oroscopo: Gemelli, in amore le cose migliorano

Ariete – Nella vostra attività avete acquisito sempre più padronanza e consapevolezza delle vostre possibilità. In amore invece siete incerti.

Toro – Le opportunità nella professione non mancheranno ma dovete solo avere la pazienza di aspettare. In amore siete con le spalle al muro.

Gemelli – Non abbiate paura di rischiare negli affari: siete molto preparati. In amore le cose migliorano

Cancro – Avete sicuramente raggiunto importanti obiettivi professionali, ma dovete guardarvi dalla concorrenza. Buon successo in amore.

Leone – Andate dritti al vostro obiettivo senza troppi sentimentalismi: avete di fronte gente senza scrupoli. Un amore frizzante.

Vergine – Se i vostri progetti di lavoro non riescono a decollare non dovete arrendervi, ma andare avanti. L’amore merita qualche sacrificio.

Bilancia – Momento decisamente favorevole per il vostro lavoro: avrete la possibilità di concretizzare le vostre idee innovatrici. L’amore è alle porte.

Scorpione – Tentate di mantenere buoni rapporti con una persona influente che vi può aiutare nella carriera. Giornata positiva per l’amore.

Sagittario – Vi attendono momenti difficili nel lavoro: con la vostra esperienza sarete in grado di superarli al meglio. In amore state mettendo tutto in discussione.

Capricorno – Piccole novità che preludono ad un successo pieno nel lavoro: evitate perciò passi falsi. Concedetevi una pausa dai sentimenti.

Acquario -La giornata lavorativa si snoda tra alti e bassi, tra soddisfazioni e delusioni: non c’è motivo di deprimersi. Aumenta lo slancio negli amori recenti.

Pesci – Finalmente vi si presenterà l’occasione di imboccare nella professione la direzione più giusta. In amore siete troppo precipitosi.