Eccellenza: un cilentano e un ex Salernitana alzano la Coppa Italia

Eccellenza, sconfitto il Costa d’Amalfi

Si infrange in finale il sogno del Costa d’Amalfi, società costiera che milita nel campionato d’Eccellenza regionale. La formazione biancoblu, in zona play-off nel gruppo B, ha perso di misura, per 1-0, la finalissima di Coppa Italia contro la quotata Afragolese. La formazione napoletana succede nell’albo d’oro della manifestazione agli irpini del Cervinara, vincitori nella passata edizione.

Decide Nocerino, Fava e Santonicola alzano il trofeo

Una gara tutto sommato equilibrata, giocata in quel di Sarno, viene decisa nella ripresa, al 62′ da Nocerino, in rete sugli sviluppi di un corner. La formazione salernitana, guidata dal tecnico Ferullo, non riesce, nonostante un paio di palle goal nitide costruite, a pareggiare i conti ed esce sconfitta dalla finale. Tra i calciatori dell’Afragolese spiccava, uno dei punti di forza, Dino Fava Passaro, ex punta della Salernitana, uno dei calciatori più importanti dell’intera categoria d’Eccellenza. L’attaccante, classe 1977, ha giocato tre anni in maglia granata, tra il 2008 ed il 2011, collezionando 77 presenze e 17 reti. Titolare, ieri, anche un calciatore cilentano nelle file dell’Afragolese: Francesco Santonicola. Il centrocampista, ex Agropoli e Polisportiva Santa Maria, veste da ormai un anno la maglia rossonera

Il Tabellino della finale di Coppa Italia d’Eccellenza

COSTA D’AMALFI 0-1 AFRAGOLESE 1944

[Sarno (SA), 29-01-2020 | “Squitieri” | ore 19,00]

COSTA D’AMALFI: Napoli, Vallefuoco, Mansi, De Martino, Senatore (79′ Infante), Lettieri, Iommazzo, De Angelis (67′ Guillari), Apicella, Ferrara (79′ Bovino), Catalano.

A disposizione: Scognamiglio, Pisapia, Asciuti, Nappo, Vissicchio, Reale. Allenatore: Ferullo.

AFRAGOLESE 1944: Pragliola, Giordano (93′ Liguori), Liguoro, Della Monica, Nocerino, Santonicola (61′ Ausiello), Marigliano (84′ Viscido), Marzullo, Fava Passaro, Signorelli (77′ Sogno), Murolo (88′ Lagnena).

A disposizione: Schiano, Befi, Romano, Manzo. Allenatore: Masecchia.

ARBITRO: Maresca (Napoli). ASSISTENTI: Chianese e D’Anna QUARTO UOMO: Mascolo

RETI: 62′ Nocerino (A).

NOTE: spettatori 2000 circa ; espulso all’85’ Guillari (C) ; ammoniti De Martino, Mansi (C), Della Monica, Santonicola (A)