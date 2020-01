Eccellenza: nel prossimo turno match al sabato per la Polisportiva Santa Maria

Nel fine settimana alle porte si disputerà in Eccellenza, nel raggruppamento B regionale, il turno numero 22 di campionato, il quinto del girone di ritorno.

Eccellenza, quinto turno di ritorno: le gare del sabato

Tre gli anticipi del sabato con altrettante salernitane in campo. Nel big match di giornata trasferta per la Scafatese, reduce dalle vittorie interne con le prime due della classe, è attesa dall’Audax Cervinara. Il Castel San Giorgio, terzo in graduatoria, sarà opposto al Lioni, cercando di allungare il suo buon momento di forma La capolista Polisportiva Santa Maria, poi, cercherà di confermare il primato ricevendo il tonico Sant’Agnello.

Le gare domenicali

Ben sei le gare delle domenica. Nelle zone basse doppio scontro: importanti gli incroci, in zona play-out, Battipagliese-Virtus Avellino e Faiano-Eclanese. L’Angri andrà alla ricerca di punti pesanti in casa della Palmese, mentre il Buccino proverà a rilanciarsi in casa dell’Alfaterna. Nelle zone alte sfida tra Grotta e Costa d’Amalfi, mentre chiude il quadro di giornata Vico Equense-Vis Ariano.

Eccellenza Prossimo turno

Audax Cervinara vs Scafatese 01-02-2020 Castel San Giorgio vs Lioni 01-02-2020 Polisportiva Santa Maria vs Sant’Agnello 01-02-2020 Alfaterna vs Buccino 02-02-2020 Battipagliese vs Virtus Avellino 02-02-2020 Faiano vs Eclanese 02-02-2020 Grotta vs Costa d’Amalfi 02-02-2020 Palmese vs Angri 02-02-2020 Vico Equense vs Vis Ariano 02-02-2020

Eccellenza Classifica