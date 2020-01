Castellabate, riaprono i termini per iscrizioni al micro nido

Stanno per essere riaperti i termini di presentazione delle domande per il servizio nido e micro-nido d’infanzia ubicato in via Porta di Mare presso il centro storico di Castellabate.

Dopo numerose e intense sollecitudini da parte dell’Amministrazione all’Ufficio di Piano per richiederne la continuità, ritorna un servizio che era stato momentaneamente interrotto.

Esprime soddisfazione per l’imminente riattivazione l’Assessore alle Politiche Sociali, Elisabetta Martuscelli: «Siamo particolarmente felici di poter garantire una riapertura arrivata dopo un lungo e complesso iter che ci consente di garantire un servizio fondamentale per le famiglie e che viene incontro alle attuali esigenze lavorative dei genitori». Il micro nido è comprensoriale e rientra nei servizi erogati dal Piano di zona ambito S8, cofinanziato con fondi comunali e dell’Ufficio di Piano, con la compartecipazione delle famiglie in base al reddito. Nel giro di qualche giorno sul sito dell’Ente verranno pubblicate le modalità e i termini per le iscrizioni dei bambini dai 12 ai 36 mesi.