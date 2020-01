Casal Velino: stabile la maestra colpita da meningite

CASAL VELINO. E’ ancora stazionaria L.D. N., la 30enne originaria di Casal Velino, maestra di un asilo di Benevento, colpita da meningite. La donna è ancora ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli dove è stata trasportata nella notte tra venerdì e sabato scorso. Nel bollettino medico diffuso ieri dal nosocomio napoletano non sono emersi peggioramenti. I sanitari stanno proseguendo il percorso di cura previsto per la malattia che ha origine batterica. Alle 13 il prossimo bollettino medico.

La maestra si era lamentata di un lieve malessere nel pomeriggio di venerdì, al ritorno dalla scuola. Poi la situazione è precipitata nella notte, quando sono sopraggiunte le crisi convulsive.

Caso di meningite: Casal Velino segue le sorti della maestra

L.D.N., 30 anni, è originaria di Casal Velino. Nel Comune cilentano si continua a pregare per la giovane con diverse veglie di preghiera.

Le precisazioni dell’Asl

L’Asl, attraverso un documento ufficiale, aveva fatto sapere che “non esiste alcun focolaio epidemico e che il servizio di Epidemiologia e Prevenzione ha messo in atto la profilassi per tutte le persone che sono entrate in contatto stretto e prolungato con la donna”.