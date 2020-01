Tragedia a Sala Consilina, anziana muore per esalazioni del camino

Una anziana residente in via Grammatico, a Sala Consilina, è morta nella tarda mattinata nell’abitazione dove viveva. Stando alle prime ricostruzioni la malcapitata era seduta vicino al camino ed è morta per le esalazioni di monossido di carbonio che si sono sprigionate. Sembrerebbe che la donna stesse dormendo davanti al camino e che una scintilla abbia innescato un principio di incendio le cui esalazioni hanno ucciso l’anziana, classe 1934.

A far scattare l’allarme è stata la figlia con cui l’anziana viveva. Rientrata a casa si è accorta quanto era accaduto. Ha allertato i soccorsi ma per M.S. era ormai troppo tardi.

Sul posto gli uomini della polizia locale, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, i carabinieri della locale compagnia e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Il corpo è ancora nell’abitazione in attesa dell’arrivo del NIAT dei vigili del fuoco che dovrà stabilire la dinamica dell’accaduto.