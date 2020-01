Sp13: al via i lavori tra Monteforte Cilento e Stio

MONTEFORTE CILENTO. Al via i lavori sulla Sp13. Un importante intervento eseguito grazie ad un progetto realizzato insieme dai comuni di Monteforte Cilento (capofila), Magliano Vetere e Stio. I lavori interesseranno il tratto che va da località Cavallazzo fino a Stio e beneficiano di un finanziamento di circa 3 milioni di euro, rispetto ai 6,8 necessari per la messa in sicurezza e il miglioramento dell’intero tratto di strada. I fondi arrivano dal Cipe.

Lavori sulla Sp13, la soddisfazione del sindaco Manzi

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Monteforte Cilento, Antonio Manzi, considerata l’importanza dell’infratruttura. “Finalmente siamo arrivati alla fine dell’iter e diamo il via ai lavori. Iniziamo un importante intervento. Tra le opere è previsto l’allargamento della strada a monte, in alcuni punti dove attualmente non è a norma e allargheremo i tre ponti a valle”.

Disagi alla circolazione

Con l’avvio dei lavori è previsto qualche disagio per la viabilità. La Provincia ha disposto il senso unico alternato regolato da impianto semaforico fino al 30 ottobre 2020, dato che dovranno essere realizzati i lavori di messa in sicurezza e miglioramento della strada, dal km.17+950 al km.21+950.