Prignano, vandali nel parco giochi: giostrine danneggiate

PRIGNANO CILENTO. Sta provocando rabbia e indignazione lo stato in cui versano le giostrine site in corso Garibaldi, in pieno centro a Prignano Cilento. La denuncia parte via social. Ignoti hanno divelto alcuni giochi, altri sono stati addirittura fatti a pezzi e dati alla fiamme. Un vero e proprio scempio. “Domenica ho portato mio figlio al parchetto, lo volevo far giocare con lo scivolo che come si vede nelle foto lo hanno ribaltato, c’era un’altalena, oramai non esiste più, era di legno, credo che l’abbiamo bruciata, per non parlare di spazzatura lasciata in tutta l’area”.

Vandali al parco giochi, l’appello

L’appello è rivolto al Comune affinché intervenga sia per il ripristino delle giostre sia per garantire maggiori controlli. Sembra infatti che gli atti di inciviltà che si sono registrati nel parchetto di corso Garibaldi non rappresentino un fenomeno isolato. C’è chi parla di rifiuti abbandonati, chi di panchine fatte a pezzi o divelte.

Chiesto l’utilizzo di telecamere

Un modo di divertirsi da parte di qualcuno che stride con il decoro urbano e la tutela del bene comune. Di qui l’appello ad intervenire: “Basterebbe mettere delle telecamere per garantire maggior sicurezza”, propone un cittadino.