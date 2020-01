Metanizzazione a Santa Marina, Fortunato: non volevamo bloccare il progresso

Come preannunciato ieri da InfoCilento, il Comune di Santa Marina ha detto si al metano (leggi qui). Sul caso è intervenuto ora il sindaco Giovanni Fortunato. “Il nostro intento come Amministrazione comunale – spiega il Sindaco di Santa Marina- non è mai stato quello di bloccare il progresso e quindi la metanizzazione della nostra zona, ma semplicemente salvaguardare la pubblica incolumità dell’intero territorio e soprattutto dei cittadini”.

Fortunato precisa che “la proposta di Variante al tracciato originario del Sistema di Trasporto intercomunale del gas metano, variante condivisa con il Comune di Santa Marina, consente una sostanziale riduzione di tutti gli inconvenienti all’infrastruttura precedentemente proposta e che il tracciato della nuova linea non prevede più il passaggio dalla condotta dal centro abitato del paese e dalla S.S.18, riducendo anche i disagi alle attività turistiche e commerciali presenti lungo la strada,oltre che accrescere la sicurezza del territorio a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.

A vantaggio del Comune di Santa Marina, inoltre, lo studio del nuovo tracciato in variante assicura la disponibilità di ben sei punti di riconsegna del gas metano per alimentare le reti di distribuzione per le diverse zone urbanizzate del territorio comunale. Ecco perché la Giunta all’unanimità ha deciso di rendere il provvedimento immediatamente esecutivo .