Cilentana chiusa tra Vallo e Ceraso

Momentaneamente chiuso il tratto della Cilentana tra Vallo della Lucania e Ceraso. Alla base del provvedimento dei controlli che dovranno essere eseguiti all’interno di una delle gallerie. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e i carabinieri della locale compagnia. Si attende l’arrivo degli operai dell’Anas.

In particolare devono essere effettuati controlli sulle canaline per la raccolta dell’acqua in un tunnel a seguito di una segnalazione da parte di un automobilista in transito. Quest’ultimo ha avvertito i vigili del fuoco di un possibile problema di una canalina pericolante.

Come percorso alternativo è necessario utilizzare la SS18.