Capaccio Paestum: una nuova chiesa nel cimitero

CAPACCIO PAESTUM. Una chiesa nel cimitero comunale. L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha intenzione di realizzare un progetto rientrante in un più ampio programma di ampliamento del campo santo. Il Comune capaccese, infatti, ha già in corso la procedura di affidamento dei lavori che prevedono la realizzazione di 502 ossari, 140 loculi e 20 cappelle gentilizi. In tale contesto si vorrebbe inserire anche la realizzazione della chiesa cimiteriale.

Una nuova chiesa per il cimitero

In realtà all’interno del cimitero di Capaccio Paestum, nella parte vecchia, esiste già una piccola Chiesa di circa 50 metri quadri. “La struttura portante in muratura di vecchissima fattura versa in precarie condizioni di manutenzione e non è più adatta a svolgere l’originaria funzione, anche in conseguenza dell’ampliamento del cimitero originario”, fanno sapere da palazzo di città.

Il progetto

Ecco perché si ritiene necessario che il campo santo si doti di un edificio di culto più ampio e moderno, proporzionato anche alle attuali dimensioni del cimitero. Spetterà agli uffici avviare la progettazione dell’opera.