A Camerota appuntamento con l’arte: una mostra di De Matteis e Ortega

Oggi, 29 Gennaio, presso il Palazzetto dello Sport di Camerota, il Comune di San Giovanni a Piro è Partner dell’iniziativa denominata InTour che beneficia del Patrocinio dei Comuni di Centola e Camerota, della Fondazione Grande Lucania; un percorso formativo gratuito per operatori turistici nei settori web marketing e sistemi di pagamento. A margine dell’evento, che prevede i saluti istituzionali dei Sindaci Ferdinando Palazzo, Carmelo Stanziola e Mario Scarpitta, un prestigioso appuntamento con l’arte: allestita una mostra degli artisti e Paolo De Matteis e Josè Ortega, quest’ultima a cura del Polo Museale del Comune di San Giovanni a Piro e dall’ Ass. Controluce, in collaborazione con la Fondazione CREA e la supervisione di Don Gianni Citro, storico patron del Meeting del Mare.

Il Direttore del Polo Museale del Comune di San Giovanni a Piro Franco Maldonato “racconterà” l’artista spagnolo e la suite dei “Segadores”; esposte anche due opere della collezione privata del Dott. Nicola Cobucci, “Cerdos Comiendo” (maiali che mangiano) opera simboleggia la lotta per la sopravvivenza o per la conquista del potere e “1939” Inizio dittatura franchista.

Josè Ortega, allievo ed amico di Picasso, “fu rappresentante del realismo sociale della Guerra civile spagnola – dichiara il Sindaco Ferdinando Palazzo – ed ha vissuto a lungo tra Bosco e Matera; da qui la necessità di unire le forze tra i due luoghi del Sud in cui Ortega visse gli ultimi vent’anni della sua vita, per proporre in Europa, le opere e la testimonianza che ha lasciato il grande pittore spagnolo”