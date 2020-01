Vita da sub, tutto quello che ti occorre? Passione per i fondali e Nautica Mare

I motivi che spingono le persone a indossare la maschera e a caricarsi le bombole sulle spalle per scendere giù, giù nelle profondità del mare sono diversi. Prima di tutto sicuramente c’è la passione che non è difficile immaginare come si possa sviluppare.

Chi ha già provato questa esperienza non ha bisogno di molte spiegazioni: essere lì come un pesce nel silenzio dei fondali con un mondo misterioso di fronte è veramente emozionante. Tutto è ovattato, lento, tranquillo sembra, e di fatto è così, un altro mondo parallelo, lontano da quel caos e dallo stress che conosciamo noi con i piedi piantati a terra.

Ogni immersione è poi un mistero e ha sempre qualcosa di nuovo che lascia nuove emozioni. Una volta è una creatura marina sconosciuta, un’altra un’alga, un fiore, una roccia o magari qualche reperto antico o relitto. Tutto quello che si trova là sotto è diverso, particolare, speciale: i momenti passati quindi sott’acqua diventano veramente qualcosa di unico e prezioso.

Tali esperienze sono un qualcosa che inoltre si fa per sé: si può accompagnare qualcuno, va bene, ma di fatto si è sempre in qualche maniera con sé stessi all’interno della propria maschera. Allo stesso tempo però l’immersione è anche condivisione: quello che lega chi ha questa passione è davvero speciale e non a caso si tratta spesso di grandi amicizie. L’immersione, insomma, è anche condivisione e “fare gruppo”.

Come si diventa sub?

Alle origini visto che gli strumenti a disposizione dell’uomo per le immersioni erano medio sicure e poco pratiche si poteva dire che per diventare sub ci voleva sicuramente una buona dose di coraggio, nonché un fisico adeguato. Oggi però i tempi sono cambiati e le cose non stanno più esattamente così. Le immersioni infatti non hanno più nulla di pericoloso se si rispettano le procedure. Per questo motivo per diventare un sub oggi non ci vogliono doti particolari.

Sicuramente è tuttavia indispensabile fare un corso: non è che basta mettersi una bombola e una maschera per immergersi, diciamo. Se desiderate iniziare con le immersioni potete seguire uno dei corsi organizzati da subacquea Nautica Mare: una buona preparazione non solo pratica, ovviamente, ma teorica è imprescindibile per una buona performance e per la propria sicurezza. Sempre qui si possono acquistare anche le attrezzature o ricaricare per esempio le bombole per le immersioni. Quello che non si può comprare è sicuramente

Quanto costa fare sub

Il costo dei corsi per poter poi fare le immersioni dipende dalle scuole e dal tipo di corso. I livelli sono diversi e vanno fatti per step. È meglio non sottovalutare il costo della formazione perché è meglio saperne di più che di meno, ovviamente.

L’attrezzatura per fare sub a un livello medio e per principianti prevede innanzitutto una muta umida 5 mm, dei guanti, una maschera, delle pinne con i relativi calzari, il gav con l’erogatore, una zavorra da 10 kg, una torcia e un computer sub per un totale di circa 1200-1500 euro. Con questo tipo di materiale si possono fare immersioni nei laghi e nel Mediterraneo nei mesi caldi e di mezza stagione. Per immergersi anche in pieno inverno bisognerà avere anche una muta stagna e un secondo erogatore