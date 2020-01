Stazione di Vallo – Castelnuovo: ascensori in funzione

Sono in funzione gli ascensori presso lo scalo ferroviario di Vallo della Lucania – Castelnuovo Cilento. Gli impianti sono attivi in via continuativa da una settimana, dopo importanti lavori di restyling eseguiti nei mesi scorsi. Gli ascensori, fanno sapere da Trenitalia, sono aperti dalle 6 del mattino alle 22 di tutti i giorni; per consentirne un funzionamento efficiente è stato organizzato anche un pronto intervento. Gli ascensori sono infatti dotati di un sistema di monitoraggio da remoto che consente ai tecnici di intervenire in caso di necessità.

Mercoledì scorso, poco dopo le 13, una persona è rimasta bloccata nella cabina e liberata dagli addetti alla manutenzione inviati dalla sala di controllo. Dopo l’episodio l’ascensore è stato sottoposto a verifiche tecniche che ne hanno impedito l’utilizzo fino alle 17 dello stesso giorno. Dopo il ripristino del suo regolare funzionamento non si sono registrate altre problematiche.

La precisazione di Trenitalia arriva dopo quanto accaduto proprio mercoledì scorso quando una ragazza disabile è arrivata allo scalo ferroviario. L’ascensore non funzionava, i familiari sono stati costretti a prenderla in braccio per consentirle di salire sul treno. Un episodio che naturalmente non era passato inosservato agli occhi dei presenti che avevano manifestato il proprio malcontento. Di qui l’intervento di Trenitalia che ha rassicurato tutti.