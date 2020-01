Si è disputato. nel fine settimana, un nuovo turno di campionato nei tornei regionali di Eccellenza e Promozione.

Classifica cannonieri: il riepilogo sui tornei di Eccellenza e Promozione

Attraverso la classifica, i cannonieri dei raggruppamenti che vedono squadre salernitane inserite. Nel girone B d’Eccellenza, Margiotta, tornato dalla squalifica di domenica scorsa, stacca, con una doppietta, Campione, in vetta alla graduatoria dei bomber. Sale Mascolo, a quota 12, e doppio balzo in avanti di Cataruozzolo, autore di due reti. In Promozione, nel gruppo D, Santucci si avvicina a Maiese, incalzato anche dal compagno di squadra Guido Esposito, da Genovese e da Di Giacomo, tutti autori di una siglatura a testa.

Classifica Cannonieri Eccellenza Girone B dopo 21 turni

Margiotta Vincenzo Pol. Santa Maria Cilento 15 Campione Edmondo Buccino Volcei 13 Merola Mario Virtus Avellino 2013 12 Mascolo Gianmarco Palmese 1914 12 Farriciello Daniele Audax Cervinara Calcio 11 Cataruozzolo Francesco Grotta 1984 11 Capodilupo Giuseppe Vis Ariano Accadia 11 D’Acierno Luigi Polisportiva Dil. Lioni 10 Siciliano Pasquale Scafatese Calcio 1922 10 Fodè Camara Vis Ariano Accadia 9 Procida Emanuel Antonio F.C. Sant’Agnello 9 Barbarisi Adriano Castel San Giorgio 8

